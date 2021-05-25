Польська авіакомпанія LOT скасувала рейси в Білорусь і польоти над країною
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
Крім того, LOT припиняє прямі рейси до Мінська. Якщо комусь потрібно буде дістатися з Мінська до Польщі або навпаки, то рейси будуть здійснюватися через Москву.
"Рішення LOT про припинення використання білоруського космосу буде також важливо для пасажирів, що летять в Росію і в Азію. Літаки, що прямують до Москви, Пекін, Сеул і Токіо, будуть виконуватися по обхідному маршруту, тобто не через Білорусь, а, наприклад, через країни Балтії, як-от Литва та Латвія. Це збільшить тривалість польотів за цими маршрутами", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
У понеділок президент Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю з огляду на події, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.