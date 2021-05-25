Проєкт щодо промвикидів потрібно переглянути в частині кращих технологій і передбачити державне фінансування, - нардеп

Законопроєкт про промислові викиди (4167) має бути серйозно доопрацьований з урахуванням можливостей української економіки, і передбачати механізми державного фінансування екомодернізації.

Про це заявив народний депутат Муса Магомедов.

"Коли ми говоримо про те, що беремо на себе зобов'язання досягти тих же норм викидів, які взяли на себе європейці, потрібно чітко оцінювати вартість зусиль, тобто яку кількість зусиль потрібно до цього докласти. Я маю на увазі не тільки організаційні, але серйозні фінансові вкладення потрібні для цього. Це перше. Друге - потрібно оцінювати стан економіки", - сказав Магомедов.

Він підкреслив: провести екомодернізацію за 4 роки, як пропонують автори законопроєкту, нереально. За його словами, країни Європи йшли до цього десятки років, вклали мільярди державного фінансування, і продовжують вкладати. "Коли йдеться про декарбонізації, коли європейці беруть на себе зобов'язання досягти норму викидів з ПСО, вони на це планують гроші і планують майже під трильйон євро. Тоді як ми підписуємо те саме і нічого не плануємо, жодних ресурсів, щоб цього досягти", - пояснив Магомедов. Крім того, на його думку, необхідно оцінити, яке з необхідного за НДТМ обладнання може виготовлятися в Україні - щоб законодавчо не зобов'язувати вітчизняний бізнес купувати виключно імпортне. "Інакше це може вийти такий закон, який зобов'язує український бізнес купувати ефективне імпортне обладнання, яке коштує мільйони мільйонів. І, по суті, за найскромнішими мірками, від 10 до 15 млрд тільки коксохімія має витратити", - зазначив Магомедов.

Депутат вважає, що законопроєкт про промислові викиди має бути ґрунтовно допрацьований з урахуванням зауважень економістів, фінансистів і представників промисловості. "Давайте оцінювати наші можливості, давайте планувати і давайте робити закон, який збалансує бажання екологів з можливостями економістів", - закликав Магомедов.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вже вдруге відхилила законопроєкт про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167): його знову відправили на доопрацювання. Раніше гендиректор Центру екології і розвитку нових технологій Владислав Антипов заявляв, що законопроєкт №4167 не повимаєнен бути жорсткішим, ніж вимагають європейські директиви, його необхідно доопрацювати з урахуванням зауважень бізнесу. Водночас у Європейській бізнес асоціації зауважили, що Україні варто застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на впровадження екотехнологій, а також запропонувати фінансові стимули.