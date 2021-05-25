Естонія рекомендує своїм авіакомпаніям облітати Білорусь

Транспортний департамент Естонії направив авіакомпаніям країни рекомендацію уникати повітряного простору Білорусі та внести відповідні зміни до розкладу польотів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє BNS із посиланням на пресслужбу естонського міністерства економіки і комунікацій.

Рекомендація набуває чинності 25 травня, вона заснована на ухваленому в понеділок рішенні Ради Європи, що закликає всі авіакомпанії Європейського Союзу уникати польотів у повітряному просторі Білорусі.

"Багато авіакомпаній вже відмовилися від польотів над Білоруссю. Вчора пізно ввечері таку ж позицію зайняли керівники країн Європи, а сьогодні офіційна рекомендація Естонії надсилається всім естонським авіакомпаніям. Для пасажирів це означає більш тривалий час польоту на деяких рейсах і дещо вища витрата палива для авіакомпаній, але ми не можемо ігнорувати нещодавні кроки Білорусі", - цитується в повідомленні міністр економіки і інфраструктури Тааві Аас.

Оскільки посадка літака Ryanair могла порушити вимоги авіаційних конвенцій та інших міжнародних угод, це питання буде розглянуто Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO).

Рішення про заборону польотів між Таллінном і Мінськом і про закриття повітряного простору Естонії для білоруських авіаперевізників буде ухвалено спільно з іншими країнами-членами ЄС відповідно до рішення Ради Європейського Союзу. "Білавіа" зможе літати доти, поки не буде досягнуто рішення щодо очікуваного плану санкцій щодо Білорусі", - додав Аас.

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Зазначимо, що польоти над Білоруссю зупинили німецька Lufthansa, французька Air France, фінська Finnair, польська Lot, скандинавська SAS, нідерландський KLM, угорський лоукостер Wizzair, латвійська AirBaltic, британські авіакомпанії. Велика Британія наказала своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.