Ексінспектору ДАІ повідомлено про підозру в перешкоджанні проведенню мітингів і підробку документів під час Євромайдану, - Офіс генпрокурора

Слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора повідомили про підозру колишньому інспектору сектору організації дорожнього руху одного з відділів ДАІ Головного управління МВС України в м. Києві у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, а також у складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (ст. 340, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній правоохоронець 14 січня 2014 року склав протокол стосовно особи про нібито вчинення адміправопорушення щодо невиконання водієм вимоги про зупинку під час автопробігу 29 грудня 2013 року від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції колишнього Президента України в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.



"У подальшому на підставі цього протоколу суд притягнув особу до адміністративної відповідальності та позбавив права керування транспортним засобом", - випливає з повідомлення.

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Слідство встановило, що притягнутий до відповідальності громадянин не брав участі в автопробігу і взагалі не мав водійського посвідчення, про що було відомо правоохоронцю на момент складання протоколу.