Ексглава КСУ Тупицький може сісти на 5 років за підкуп свідка, - ДБР. ВIДЕО
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДБР, у жовтні 2018 року в одному з кафе міста Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника Голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні.
Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" покази на користь колишнього Голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.
Крім того, колишній голова у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що розташовується в місті Зугресі Донецької області.
У результаті ексглаві КСУ доведеться відповідати перед судом за:
• завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України);
• підкуп свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).
У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.
В Офісі Генерального прокурора також повідомили, що до Подільського районного суду міста Києва направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього голови Конституційного Суду України за фактами вчинення кримінальних злочинів проти правосуддя (ч. 2 ст. 384 і ст. 386 КК України).
За даними ЗМІ, йдеться про ексглаву КСУ Олександра Тупицького, якого підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова і "Зуївського енергомеханічного заводу".