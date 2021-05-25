Польща хоче отримати доступ до чорних скриньок літака Ryanair, який примусово посадили в Білорусі, - заступник міністра закордонних справ країни Пшидач

Заступник глави МЗС Польщі Марчін Пшидач заявляє, що країна хоче мати доступ до чорних скриньок літака авіакомпанії Ryanair, який нещодавно примусово посадили в Мінську для затримання журналіста Романа Протасевича.

Про це він заявив у коментарі RMF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Доступ до бортових самописців дозволить зрозуміти, що трапилося на борту. Основне питання стосується того, як вдалося розвернути літак, який майже підлітав до кордону з Литвою.

"Насамперед потрібно з'ясувати, що відбувалося в повітрі, на борту літака, яким було спілкування з наземними службами. Все це можна буде з'ясувати за допомогою доказової бази", - сказав Пшидач.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.