Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення

Посольство Білорусі направило в Міністерство закордонних справ України ноту протесту в зв'язку з ухваленим українською стороною в односторонньому порядку рішенням про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У цій ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь через авіаційну подію, яка не має стосунку до України. Увагу зовнішньополітичного відомства України звернуто на те, що це нічим необґрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин", - повідомляє посольство Білорусі в Україні.

У білоруському посольстві, зокрема, зазначили, що 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії "Белавіа", що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, був повернутий українською стороною до київського аеропорту "Жуляни" під загрозою застосування бойової авіації.

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У диппредставництві наголосили, що збитку від ухваленого українською стороною політичного рішення зазнає насамперед Україна і її громадяни.

"Авіаційна блокада, організована Україною, не дасть змоги громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України в самий розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей до України з огляду на необхідність використання для перельотів альтернативних аеропортів", - пояснили в посольстві.

У ноті також зазначено, що "білоруська сторона розраховує, що обурливе рішення України з авіаційної блокади Республіки Білорусь, метою якої є завдання економічних збитків авіаційній галузі Білорусі, буде в найближчим часом скасовано з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки 23 травня 2021 року в Національному аеропорту "Мінськ" літака авіакомпанії Ryanair, здійсненої екіпажем цього повітряного судна в повній відповідності до міжнародних правил та стандартів у сфері авіаційної безпеки".

"У зверненні білоруського дипломатичного представництва висловлено сподівання на повернення української сторони в русло шанобливого і відповідального взаємним інтересам міждержавного спілкування з Республікою Білорусь, а також об'єктивну, всебічно виважену і відповідальну духу добросусідства позицію України, засновану на принципах невтручання у внутрішні справи один одного", - йдеться також у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль

Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю з огляду на події, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.