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Зеленський подав у Раду законопроєкти "Про основи національного спротиву" та про збільшення чисельності ЗСУ

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Зеленський подав у Раду законопроєкти "Про основи національного спротиву" та про збільшення чисельності ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про основи національного спротиву", а також про збільшення чисельності Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні законопроєкти з'явилися на сайті парламенту.

Ініціатором законопроєктів є президент Володимир Зеленський.

Обидва документи передано на розгляд керівництву Ради.

Так, президент подав у Раду "Проект Закону про основи національного спротиву" (№5557) та "Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи національного спротиву" (№5558).

Текст законопроєктів на цей момент відсутній на сайті парламенту.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Якщо годуєте дрянню, не підвищуєте статус військовослужбовця в суспільній свідомості, не забезпечуєте житлом та перспективами, то ніхто служити не піде.
  • jklpqrs
    берешь клоуна, шлешь ему повестки и наблюдаешь за активно-национальным сопротивлением в виде бегства от них. Весело, забавно и прикольно. Все как клоун и любит.
  • Алексей Дмитренко
    тероборона легко виправить Вашу математику. Маючі мільон підготовлених і озброених вояків можна і по домівках, а не по казармах сидіти. тим більше розосереджені по домівках війська невразливі з повітря.
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