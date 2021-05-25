Зеленський подав у Раду законопроєкти "Про основи національного спротиву" та про збільшення чисельності ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про основи національного спротиву", а також про збільшення чисельності Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні законопроєкти з'явилися на сайті парламенту.

Ініціатором законопроєктів є президент Володимир Зеленський.

Обидва документи передано на розгляд керівництву Ради.

Так, президент подав у Раду "Проект Закону про основи національного спротиву" (№5557) та "Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи національного спротиву" (№5558).

Текст законопроєктів на цей момент відсутній на сайті парламенту.

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