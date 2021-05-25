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Мальта заявила про досягнення колективного імунітету проти COVID-19

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Мальта заявила про досягнення колективного імунітету проти COVID-19
Міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Ферн заявив, що стала першою країною Євросоюзу, якій вдалося сформувати колективний імунітет проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це пише Reuters.

За його словами, 70% дорослого населення отримало хоча б одну дозу COVID-вакцини, а 42% - обидва уколи. На сайті відомства вказується, що перше щеплення зробили 302 933 громадянам, а обидва - 180 243.

"Одну дозу вакцини вводять кожні п'ять хвилин", - зазначив міністр.

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У зв'язку з успішною кампанією з вакцинації з 1 червня в країні скасують низку карантинних обмежень. Зокрема, громадянам буде дозволено перебувати на пляжах без захисних масок.

Як повідомлялося раніше, в Україні з початку кампанії з вакцинації щеплено 1 054 139 осіб.

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Топ коментарі

  • piligrim
    не кажи гоп, доки не прийшла осінь...
  • Веретено
    так вакцина не захищає від захворювання, лише від тяжкого перебігу і леталу.
  • Володимир Мик
    там никто не заболел сегодня, а вчера 5 человек заболело, позавчера 2 человека
    Всего переболело на Мальте 30 тысяч 506 человек.
    Выздоровело 30 тысяч 17 человека
    Умерло 417 человек за всё время пандемии.
    На данный момент ещё болеют 72 человека.
    Население Мальты более 300 тысяч населеления.
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