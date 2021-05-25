Мальта заявила про досягнення колективного імунітету проти COVID-19

Міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Ферн заявив, що стала першою країною Євросоюзу, якій вдалося сформувати колективний імунітет проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це пише Reuters.

За його словами, 70% дорослого населення отримало хоча б одну дозу COVID-вакцини, а 42% - обидва уколи. На сайті відомства вказується, що перше щеплення зробили 302 933 громадянам, а обидва - 180 243.

"Одну дозу вакцини вводять кожні п'ять хвилин", - зазначив міністр.

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У зв'язку з успішною кампанією з вакцинації з 1 червня в країні скасують низку карантинних обмежень. Зокрема, громадянам буде дозволено перебувати на пляжах без захисних масок.

Як повідомлялося раніше, в Україні з початку кампанії з вакцинації щеплено 1 054 139 осіб.