Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск захоче приїхати до України, коли дізнається про її успіхи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, у міністра запитали, чи привезе він Маска до України.

"У мене немає такої мети. Я б хотів, щоб він тут був, але все-таки я хочу, щоб він [...] захотів органічно приїхати в Україну. У нас дуже класні є продукти, які з космосом пов'язані, у нас великі плани на цифровізацію. Я впевнений, що однієї миті на його радарах з'явиться України, і тоді він захоче приїхати", - наголосив Федоров.

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