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Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров

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Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров
Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск захоче приїхати до України, коли дізнається про її успіхи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, у міністра запитали, чи привезе він Маска до України.

"У мене немає такої мети. Я б хотів, щоб він тут був, але все-таки я хочу, щоб він [...] захотів органічно приїхати в Україну. У нас дуже класні є продукти, які з космосом пов'язані, у нас великі плани на цифровізацію. Я впевнений, що однієї миті на його радарах з'явиться України, і тоді він захоче приїхати", - наголосив Федоров.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 2252
  • Vilaer
    Европейская Гвинея может заинтересовать Маска.. Так, а чем же она может его заинтересовать? Полтора миллиона самых высококлассных во всех профессиях работают в Польше.. Низкоквалифицированные рабочие с алкогольной деменцией и вечно злобный пенсионный совок ему вкрай необходимы?
  • Підлога Маккартні
    Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир, чтобы доказать, что Королев - украинский ученый Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 5730
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