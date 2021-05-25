Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Безпрецедентна примусова посадка літака Ryanair у Мінську, яка дозволила заарештувати білоруського опозиційного журналіста, вимагає безкомпромісної міжнародної реакції. Навіть за мірками самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, фактично "викрадення" літака між двома столицями Європейського Союзу стало справжнім "злочинним актом".

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Багато деталей все ще з’ясовуються, в тому числі й те, яку роль у цьому інциденті відіграла Росія. Однак вже можна зробити цілком чіткий висновок: затримання дисидента після перехоплення літака, порушуючи правила міжнародних авіаперевезень, може створити прецедент для інших авторитарних держав, включно з Китаєм.

Самого лише занепокоєння з боку Європи та інших західних демократій буде недостатньо.

Лукашенко бореться за виживання свого режиму з серпня минулого року, коли його неправдоподібні заяви про чергову перемогу на виборах викликали масові протести. Демонстрації та страйки зіштовхнулися із жорстокими репресіями та арештами.

Частково завдяки підтримці Москви Лукашенко зумів втриматися при владі, продовжуючи придушувати інакодумство в країні. Минулого тижня популярний білоруський сайт новин Tut.by зіштовхнувся з "репресіями", влада порушила проти нього кримінальну справу за звинуваченням у несплаті податків.

Тим не менше, змусити приземлитися пасажирський літак Ryanair, який рухався між двома країнами НАТО (Грецією та Литвою), для того, щоб затримати дисидента, - це драматична ескалація.

Якщо президент Росії Володимир Путін випробовував американського лідера Джо Байдена військовим скупченням на кордоні з Україною в квітні, то Білорусь йде набагато далі.

Європейські країни та США вимагають пояснень. Однак навряд чи вони отримають їх, тому Брюссель повинен ефективно використати саміт лідерів цього тижня, щоб дати правильну та всеохоплюючу відповідь на такий прямий виклик.

Лукашенко з небезпеки для свого народу перетворився на міжнародну загрозу, говорить Найджел Гулд-Девіс з Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Це підриває будь-які аргументи на користь того, що стриманість дипломатії Заходу з Мінськом може спонукати Лукашенка бути більш поміркованим.

Ситуація із затриманням Романа Протасевича могла б цілком стати основою для голівудського фільму. Рейс літака Ryanair між Афінами та Вільнюсом, на якому перебувало приблизно 170 пасажирів, був змушений приземлитися в Білорусі через попередження про вибухівку. Замість того, щоб рухатися до пункту призначення, авіалайнер супроводжувався до Мінська військовим літаком, оснащеним ракетами. А вже в Мінську білоруські силовики заарештували Протасевича.

"Театральна вистава" з пошуком вибухівки, що стала прикриттям для затримання Протасевича, якому загрожує кримінальне обвинувачення і навіть смертна кара, за словами лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, не залишає сумнівів щодо справжньої мети Мінська.

Обнадійливим є те, що сила негайної словесної реакції Європи виходить за межі звичного висловлення критики. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн одразу ж попередила, що "обурлива і протиправна поведінка матиме наслідки".

З огляду на те, що 27 країнам-членам ЄС часто дуже важко узгодити санкції, розширення вже наявних обмежень щодо Білорусі може бути важким завданням. Однак багато авіакомпаній вже почали "оминати" повітряний простір Білорусі, а ЄС вирішив "закрити небо" для білоруських авіакомпаній.

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Але водночас відповідь ЄС може включати й інші дії. Наявні європейські санкції включають ембарго на продаж зброї Білорусі, заборону на отримання віз та заморожування активів для деяких фізичних осіб та підприємств. Цього недостатньо. Наступні кроки можуть включати розширення санкційного списку.

Однак виникає болісне питання про те, як відокремити Білорусь від санкцій проти Росії, без підтримки якої нахабні дії Мінська, ймовірно, були б нездійсненними.

Водночас жорсткіші заходи проти режиму Лукашенка можуть збільшити вплив Москви на Білорусь, хоча це навряд чи буде приваблювати Мінськ, тому страх перед такими наслідками не має стримувати Брюссель чи Вашингтон.

Крім того, важливою є підтримка незалежних ЗМІ та громадянського суспільства в Білорусі.

На сьогодні примусове приземлення літака не може залишатися безкарним. Якщо Білорусь зможе відбутися легкими наслідками, то чому й іншим країнам не почати практикувати подібні речі? Зокрема, це стосується агресивних Китаю та Росії, які також не проти боротися з інакомисленням.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.