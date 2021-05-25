Кабмін розподілив 3 млрд грн бюджетних грошей на COVID-вакцинацію

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив Порядок розподілу бюджетних призначень на вакцинацію проти COVID-19. Обсяг фінансування за відповідною бюджетною програмою становить 3 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, документом визначається Порядок розподілу бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на заходи, пов'язані з вакцинацією населення та запобіганням поширенню коронавірус.

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Порядком визначається механізм подання звернень про розподіл бюджетних призначень, відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів, а також проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів Уряду та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету тощо.