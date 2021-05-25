Готові посилити охорону кордону з Білоруссю після припинення авіасполучення, - речник Держприкордонслужби Демченко

Держприкордонслужба очікує збільшення пасажиропотоку на кордоні з Білоруссю через припинення авіасполучення з цією країною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"На українсько-білоруському кордоні не відкидається імовірність певного збільшення пасажиропотоку через припинення авіаційного сполучення", - зазначив він.

Демченко зауважив, що пасажиропотік на цій ділянці кордону не критичний, а від початку карантину значно зменшився. Однак, якщо відбуватиметься значне зростання, то прикордонне відомство готове збільшити кількість нарядів.

За його словами, за 4 місяці з Білоруссю було оформлено понад 190 тис. осіб як на в’їзд, так і на виїзд.

Нині оформлення авіапасажирів на напрямку до Білорусі відбувається в аеропортах Києва, Одеси, Львова, Харкова і Запоріжжя. За останній тиждень оформлено приблизно 6 тис. осіб (на в’їзд і виїзд), переважна більшість - це іноземці.

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Раніше повідомлялося, що Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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