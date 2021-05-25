Українців, які працюють у Європі, дедалі частіше позбавляють зароблених нелегально грошей, - експерт

За словами експерта, українці, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, піддаються дуже серйозним ризикам.

Експерт з протидії торгівлі людьми Ігор Тридуб розповів, що в Європі почастішали випадки позбавлення нелегально працюючих українців зароблених грошей при поверненні додому, після чого також слідує депортація.

Як розповів у коментарі УНІАН Тридуб, поїздка з метою нелегального працевлаштування за кордоном може закінчитися плачевно.

У кращому випадку нелегалів просто розгортають і відправляють додому без права в'їзду.

У гіршому випадку такий працівник, в Німеччині, наприклад, може отримати кримінальне покарання, а в Польщі понести адміністративну відповідальність.

Крім того, українців при поверненні додому все частіше позбавляють зароблених нелегально грошей.

"У Німеччині, наприклад, є випадки, коли в українців на кордоні запитують: гроші є? Звідки? Заробив? Все ясно. Забирають гроші та депортують із забороною в'їзду на кілька років", – сказав Тридуб.

За словами експерта, наші співгромадяни, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, піддаються дуже серйозним ризикам. За відсутності договору з роботодавцем або його копії може статися що завгодно. Чи не буде відповідати вид роботи, кількість зароблених грошей, умови праці, проживання.

Також існує великий ризик зіткнутися з нелегальним агентством-посередником, яке обманом виманить гроші.

"Вони обіцяють все вирішити за людину: знайти роботу, оформити документи (робочу візу, запрошення, медичну страховку та інші довідки, тест на covid-19), вирішити питання з обсервацією (домовитися, вкоротити, обійтися без неї), забезпечити трансфер. І все це за 100, 200, 500 доларів", - пояснив експерт.





Крім того, фальшиві агентства з працевлаштування надають різні варіанти працевлаштування:

за часом,

за навантаженнями,

за видами робіт,

за країнами.

Також стали висувати низькі вимоги до працівників за станом здоров'я і знання мов.