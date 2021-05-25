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ПЦУ через пандемію не проводитиме цього року ходу до Дня Хрещення Русі-України

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ПЦУ через пандемію не проводитиме цього року ходу до Дня Хрещення Русі-України
Синод Православної церкви України вирішив не проводити традиційний хресний хід з нагоди Дня хрещення Русі-України через карантинні обмеження.

"У зв’язку з карантинними обмеженнями Священний Синод ухвалив рішення провести відзначення 1033-ліття Хрещення Руси-України 27-28 липня 2021 року в м. Києві та єпархіях без організації паломництва та традиційного Хресного ходу – у такий же спосіб, як воно відбулося минулого року", - йдеться в повідомленні пресслужби ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, минулого року ПЦУ теж через пандемію скасувала ходу до Дня Хрещення Русі-України.

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Зазначимо, щорічно 28 липня відзначають День Хрещення Русі-України. Це свято встановлено згідно з указом президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна Церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі.

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    не очень по церквям, но ПЦУ мне нравится - о пастве заботится...
    так и должно быть....
  • Василь Довганенко 7230397a
    За те мацковські будуть шастати як неприкаянні.
  • stlru
    Так как Киевская Русь - это книжное обозначение 19 века московских историков как Ключевской и Соловьев.
    По сути Руси не существовало как определение государственности, оно появилось только с принятием папской буллы, когда Галицкого князя назвали королем всея Руси.
    Народ же называл себя по племенным определениям и потом городским. Это сохранилось почти до 15 века, когда северяне/севрюки стали обозначать себя украинцами.
    Это пограничье с Московским княжеством по реке Оке.
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