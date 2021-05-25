Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair

Департамент авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі опублікував стенограму переговорів диспетчерів з екіпажем літака авіакомпанії Ryanair, який 23 травня здійснив посадку в Мінську, після якої був затриманий колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. При цьому про винищувач МіГ-29 в офіційній заяві Департаменту не йдеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Зі стенограми випливає, що о 9:30 UTC (12:30 за київським часом, збігається з київським) диспетчер білоруського управління повітряним рухом повідомив пілоту щодо інформації про бомбу, що надійшла.

"Щоб ви знали, у нас є інформація від спецслужб про те, що у вас бомба на борту, і вона може бути активована над Вільнюсом", - сказав диспетчер.

О 9:31 UTC диспетчер рекомендував екіпажу посадити літак в Мінську як найближчому аеропорту.

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Після цього протягом 16 хвилин екіпаж уточнював інформацію про небезпеку і про те, звідки прийшли рекомендації сісти в Мінську. Диспетчер обмінювався з пілотом службовою інформацією і контактами інших аеропортів і авіакомпаній.

О 9:47 UTC пілот повідомив: "Ми оголошуємо надзвичайну ситуацію MAYDAY і збираємося перенаправити літак в аеропорт Мінська", а о 9:48 запросив дозвіл на зниження до висоти 10 тис. футів.

О 9:52 UTC диспетчер попросив екіпаж пояснити ситуацію пасажирам і повідомити, чи є на борту небезпечні вантажі. Пілот йому відповів, що таких вантажів немає. Через дві хвилини він повідомив, що на борту перебуває 133 людини.

Як заявили в Мінтрансі Білорусі, 23 січня на електронну пошту мінського аеропорту прийшов лист з адреси protonmail.com англійською мовою від "солдатів ХАМАС" з вимогою, щоб "Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази".

"Відомо, що учасники Delphi Economic Forum повертаються додому рейсом FR4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом", - процитували це повідомлення у Мінську.

Після того, як літак, що вилетів з Афін до Вільнюса, увійшов в повітряний простір Білорусі, диспетчери зв'язалися з екіпажем, повідомили йому про загрозу і рекомендували сісти на запасний аеродром в Національному аеропорту Мінськ.

"Екіпаж кілька разів уточнював джерела отримання інформації та йому було повідомлено, що первинна інформація з погрозами надійшла до Національного аеропорту Мінськ", - йдеться в повідомленні департаменту.

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У відомстві підкреслили, що до цього кілька разів намагалися зв'язатися з литовським представництвом Ryanair по телефону, який їм повідомив екіпаж. Однак додзвонитися до авіакомпанії не вдалося.

Влада створила комісію для розслідування події. Департамент авіації запросив до участі в ньому Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО), Міжнародну асоціацію повітряного транспорту (ІАТА), Європейське агентство з безпеки польотів (EASA), представників авіаційних адміністрацій ЄС і США.





















Повна стенограма запису переговорів диспетчер-пілот опублікована тут, однак станом на 15.10 сайт зі стенограмою був недоступний. Аудіозапис розмови не було опубліковано.