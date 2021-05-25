"Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему

Тендер був проведений без аукціону і не має ніяких подробиць про предмет дослідження. Відомі лише терміни виконання і ціна послуг.

Дочірнє підприємство "Укроборонпрому" "Спецтехноекспорт" підписало договір з "Київською школою економіки і менеджменту" (КШЕ) на суму 1,68 млн гривень. Про це повідомляється в системі "Прозорро", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

Однак жодних даних щодо того, на яку тему або для чого буде проведено дослідження, немає. З деталей договору є тільки дата надання послуг до 1 жовтня 2021 року і те, що оплата буде проводитися в два етапи.

Спершу "Спецтехноекспорт" внесе аванс 30% протягом трьох банківських днів після підписання договору, а потім протягом 5 банківських днів оплатить решту 70% вартості послуг. Закупівлю провели без проведення аукціону, оскільки підприємство не є замовником за нинішньою редакцією закону "Про державні закупівлі".

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Замовлення "КШЕ" зробили за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки". Засновником школи є міжнародна громадська організація "Київський економічний інститут", заснований Артемом Поздняковим, Валентином Зеленюком, а також бельгійцем Томом Купе. Про що повідомляють "Наші гроші".