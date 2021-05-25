Новини

Зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня в Женеві, - CNN

1 09510
Зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня в Женеві, - CNN
Зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна швидше за все відбудеться в Женеві 15-16 червня.

Про це телеканалу CNN заявили джерела в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами співрозмовників каналу, Женева стала останнім претендентом на проведення саміту США-РФ на вищому рівні. Вони зазначають, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня по завершенню першої міжнародної поїздки американського лідера після вступу на посаду.

У Білому домі відмовилися прокоментувати остаточний вибір міста, де зустрінуться президенти США і РФ, до остаточного уточнення деталей.

Читайте також: Пєсков про зустріч Путіна і Байдена: Питання стабільності та контролю над озброєннями будуть на порядку денному

Топ коментарі

  • Александр b9c4d8fd
    А может и не состоятся. Если Аннушка в правильном месте масличко разлила
  • ьля
    диванные аналитики (не обижайтесь, я сам такой), как пикейные жилеты в "золотом теленке" - те любое событие оценивали как прелюдию обьявления черноморска вольным городом - все думают, что любое событие мировой политики так или иначе затрагивает украину. типа, вот, байден с пуйлом встречаются, значит, слил джо нас.. не переживайте, мы еще увидим, как мимо нас проплывет тушка владимира владимировича с черенком лопаты в технологическом отверстии.
  • Александр b9c4d8fd
    Памперс повний, зараз піськов замінить
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини