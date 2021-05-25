Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ
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Президент Росії Володимир Путін заявив про зміцнення потенціалу ядерної тріади РФ.
Про це Путін сказав під час наради з керівництвом Міноборони РФ в Сочі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".
За його словами, російська армія і флот з високою динамікою набувають нові зразки зброї і військової техніки.
"Серйозно зміцнився потенціал ядерної тріади. Розширено можливості військово-морського флоту", - запевняє російський президент.
Він додав, що можливості ВМФ Росії розширилися зокрема за рахунок кораблів із крилатими ракетами "Калібр".
Крім того, за його словами, в даний час на завершальній стадії державних випробувань перебуває корабельна гіперзвукова ракетна система "Циркон".