Мінкульт закликає українських журналістів, активістів і правозахисників утриматися від поїздок у Білорусь

Міністерство культури й інформаційної політики закликає журналістів, активістів і правозахисників утриматися від поїздок до Білорусі.

Про це міністерство повідомило в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що узурпуючи білоруський інформаційний простір, Мінськ навмисне і безпринципно намагається встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою, чого не може бути місця в сучасному світі.

"З огляду на загрозу і непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматися від поїздок у цю країну", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.