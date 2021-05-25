Moderna заявляє про ефективність її COVID-вакцини для підлітків 12-17 років
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У пресрелізі компанії говориться, що фаза випробувань вакцини на підлітках пройшла успішно. Пояснюється, що "в ході дослідження серед учасників, які отримали дві дози вакцини від COVID-19 компанії Moderna, не виявили випадків COVID-19", що говорить про стовідсоткову ефективність вакцини через 14 днів після повної вакцинації.
Зазначається, що протягом 14 днів після введення першої дози вакцина показала ефективність в 93%.
У компанії зазначили, що на початку червня планують надати отримані в ході випробувань дані регуляторним органам.
"Нас радує, що вакцина mRNA-1273 показала високу ефективність у запобіганні COVID-19 у підлітків", - наводять у документі слова генерального директора Moderna Стефана Банселя.
"Ми представимо ці результати в Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і регулюючих органів по всьому світу на початку червня і запитаємо дозвіл (на використання препарату для підлітків – ред.)", - підкреслив Бансель.
У випробуваннях під назвою TeenCOVE взяли участь понад 3,7 тис. підлітків віком старше 12 і молодше 18 років. Дві третини випробуваних пройшли повну - дводозову - вакцинацію препаратом Moderna, інша частина отримала плацебо.
Раніше повідомлялося, що в ході масштабних клінічних випробувань препарат Moderna продемонстрував ефективність 94,1% у людей старше 18 років.