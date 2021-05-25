Кияни вимагають від Кличка врятувати фруктовий сад на Воздвиженці

Кияни вимагають від столичної влади не допустити знищення фруктового саду на Воздвиженці заради будівництва там бізнес-центру.

Завтра це питання розглядатиме Постійна комісія Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин ("Про відновлення ТОВ "Фелікс" договору оренди земельної ділянки від 23 серпня 2005 року "№ 85-6-00219 (зі змінами)" (справа 646900586, 459051196, доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 14.05.2021 №08/231-1556/ПР).

ОСН (орган самоорганізації населення) "Вуличний комітет Воздвиженка", який представляє невдоволених мешканців, закликає мера Віталія Кличка втрутитися в ситуацію і не допустити знищення саду. Фруктовий сад на Воздвиженці на цьому місці був ще сто років тому, це історичний сад.

"Це той самий фруктовий сад, який неодноразово рятував наш мер! Віталій Кличко приїжджав до нас на Воздвиженці, особисто брав участь у знесенні будівельного паркану і врятував наш фруктовий сад від забудови.

З огляду на його позицію з порятунку зелених насаджень столиці, ми вимагаємо від мера не просто підтримки, а реальних дій щодо захисту саду.

Кличко у своїх інтерв'ю неодноразово акцентував увагу на тому, що буде слухати "громаду" з питань забудови та створення парків. Думка громади однозначна: на Воздвиженці є і має бути фруктовий сад, який ми садили і відновлювали. Тим більше наш сад - це історичний сад на історичному Подолі", - говорить секретар ОСН Світлана Безкоровайна.

Зазначимо, тисячі жителів Воздвиженки роками дбали про цей сад, своїми руками садили дерева. ОСН та жителі району готові, за аналогією зі сквером, за свій рахунок утримувати та дбати про сад.

Більш того, на цьому невеличкому п'ятачку зараз і так вже будується скандальний ЖК "Поділ Град Вінтаж". Поява ще однієї висотки (бізнес-центру) замість саду повністю знищить зелену зону в цьому районі, зазначають жителі.

Як відомо, дозвіл на знищення саду і будівництво на його місці бізнес-центру намагається отримати ТОВ "Фелікс".







