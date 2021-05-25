Посольству Білорусі варто апелювати не до України, а до влади своєї країни. Її політика стала небезпечною для решти світу, - речник МЗС Ніколенко

Посольству Білорусі варто апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для інших країн світу.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи інформацію про те, що посольство Білорусі направило в МЗС України ноту протесту через рішення про припинення авіасполучення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair у Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність "червоних ліній" і непередбачуваність подальших дій білоруської влади. Саме тому посольству Білорусі треба апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для інших країн світу", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що припинення авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але вкрай необхідним кроком, який має на меті гарантування безпеки та захист українських громадян.

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"Не Україна створює проблеми у відносинах із Білоруссю, а навпаки - деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії", - пояснив Ніколенко.

За словами спікера МЗС, за прикладом України з міркувань безпеки низка інших країн ухвалила аналогічні рішення, а європейські авіакомпанії почали облітати білоруський авіаційний простір.