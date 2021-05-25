Земельна реформа не скасовує права громадян на безкоштовні 2 гектари, - міністр Лещенко

Земельна реформа в Україні не скасовує права українців на отримання безкоштовних 2 гектарів землі на будівництво будинку і ведення особистого сільського господарства.

Про це на пресконференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, міністр спростував інформацію про те, що закони, прийняті в ході земельної реформи, скасовують це право.

"У чинному законодавстві зберігається право на отримання безкоштовних 2 гектарів. Закони, прийняті для земельної реформи, це право не скасовують", - сказав він.

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При цьому Лещенко уточнив, що закон про земельну децентралізацію №2194 встановлює запобіжники - питання про приватизацію землі, переданої в комунальну власність, буде вирішуватися більшістю голосів територіальної громади.

Водночас, голова Комітету Верховної Ради з питань земельної політики Микола Сольський зазначив, що на практиці це право складно реалізувати.

"У нашій країні десятки мільйонів людей... Якщо кожному дати - всі отримають менше сотки... Але шанси (отримати 2 га - ред.) - є", - сказав він.