Земельна реформа не скасовує права громадян на безкоштовні 2 гектари, - міністр Лещенко
Про це на пресконференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, міністр спростував інформацію про те, що закони, прийняті в ході земельної реформи, скасовують це право.
"У чинному законодавстві зберігається право на отримання безкоштовних 2 гектарів. Закони, прийняті для земельної реформи, це право не скасовують", - сказав він.
При цьому Лещенко уточнив, що закон про земельну децентралізацію №2194 встановлює запобіжники - питання про приватизацію землі, переданої в комунальну власність, буде вирішуватися більшістю голосів територіальної громади.
Водночас, голова Комітету Верховної Ради з питань земельної політики Микола Сольський зазначив, що на практиці це право складно реалізувати.
"У нашій країні десятки мільйонів людей... Якщо кожному дати - всі отримають менше сотки... Але шанси (отримати 2 га - ред.) - є", - сказав він.