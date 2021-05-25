Справа Шеремета: Суд відмовив потерпілим у відводі всього складу суду

Представник потерпілих у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Оксана Мельник під час розгляду цієї справи в Шевченківському районному суді міста Києва заявила відвід всьому складу суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"... Заявляю відвід (усьому складу суду — ред.)", - сказала представник потерпілих.

Відповідаючи на питання одного з присяжних, чи, на її думку, усі присяжні Шевченківського району Києва були обрані незаконно, Мельник сказала, що це було зроблено, на її думку, серед іншого, поза межами встановленого строку.

У залі засідання присутні представники обвинувачених, самі Кузьменко, Антоненко і Дугарь та їхні адвокати. Антоненко наразі сидить поруч зі своїм захисником.

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Після того, як Мельник заявила цей відвід всьому складу суду, головуюча суддя оголошувала перерву для отримання інформації про обрання присяжних від апарату суду, і після перерви Голуб оголосила цю інформацію.

В результаті Шевченківський райсуд Києва в ході розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета відмовив представнику потерпілих у цій справі Оксані Мельник у задоволенні відводу всьому складу суду.

"Суд прийняв рішення заяву Мельник про відвід залишити без задоволення", - сказала Голуб.

Після цього суд продовжив дослідження матеріалів справи, раніше наданих прокурором.

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На минулому засіданні суд дослідив низку відеозаписів і документів, які містяться у матеріалах справи, а також продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для Кузьменко і дію обов'язків для іншої обвинуваченої - Дугарь, на 2 місяці.

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. На початку слідство заявило, що крім них, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".