Влада Росії оштрафувала корпорацію Google на 4 млн рублів
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російський "Интерфакс".
"Постановою мирового судді судової дільниці №422 Таганського району Москви Google LLC визнаний винним у скоєнні двох адміністративних правопорушень. Організації призначений штраф в розмірі 2 млн рублів за кожне правопорушення", - повідомила прессекретар суду Зульфія Гуринчук.
Як очікується, сьогодні суд розгляне ще один протокол щодо Google, а також вісім протоколів щодо Facebook, якій загрожують штрафи на загальну суму до 32 млн рублів.
Щодо Facebook і Google складено протоколи за частиною 2 статті 13.41 КоАП РФ (невидалення власником інформаційного ресурсу в інтернеті інформації або інтернет-сторінки в разі, якщо обов'язок з видалення такої інформації передбачено законодавством РФ). Покарання за таке правопорушення передбачає штраф від 800 тис. до 4 млн рублів.