Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"Відповідно до досягнутої домовленості президент Російської Федерації Володимир Путін проведе 16 червня в Женеві переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом", - зазначили в Кремлі.
Підкреслюється, що під час зустрічі президенти РФ і США планують обговорити стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів.
Зазначимо, що цю інформацію підтвердили також у пресслужбі Білого дому.
"Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність відносин США і Росії", - підкреслюють у Білому домі.