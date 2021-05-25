Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому

Під час зустрічі обговорюватимуть стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин і низку інших питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Відповідно до досягнутої домовленості президент Російської Федерації Володимир Путін проведе 16 червня в Женеві переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом", - зазначили в Кремлі.

Підкреслюється, що під час зустрічі президенти РФ і США планують обговорити стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів.

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Зазначимо, що цю інформацію підтвердили також у пресслужбі Білого дому.

"Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність відносин США і Росії", - підкреслюють у Білому домі.