Раді пропонують звернутися до міжнародних організацій щодо визнання "режиму Лукашенка" таким, що загрожує світовій безпеці, - проєкт постанови
Відповідний документ зареєстровано в парламенті у вівторок під №5560, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
Авторами законопроєкту виступили 29 народних депутатів парламентських фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу", групи "За майбутнє".
Текст постанови на сайті Верховної Ради наразі відсутній. Але з назви документа випливає, що депутати пропонують парламенту звернутися до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентським асамблей ОБСЄ і НАТО, урядів і парламентів країн світу.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.