Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон

Принцип постійного посилення санкцій проти Росії у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не є ефективною політикою.

Про це заявив у вівторок президент Франції Еммануель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У тому, що стосується Росії, посилення санкцій у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не є ефективною політикою", - сказав Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС.

Він зазначив, що санкційна політика щодо РФ дійсно має межі, які перетнути неможливо. "Що ж далі? Збройний конфлікт? Розрив відносин", - поставив запитання президент Франції.

За словами Макрона, саме тому важливо, щоб глава європейської дипломатії Жозеп Боррель до червневого саміту ЄС підготував доповідь якраз про те, які варіанти політики стосовно Росії можливі.

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Президент Франції погодився з журналістом, який припустив, що можливості для нових санкцій проти РФ закінчуються.

Макрон зазначив, що схожа ситуація - із Білоруссю. Він назвав правильним рішення ЄС запроваджувати санкції проти Мінська, але закликав подумати і про те, як іще можна було б вирішувати проблеми.

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