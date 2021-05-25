Новини • Агресія Росії проти України, Санкції проти Росії

Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон

32 565331
Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон
Принцип постійного посилення санкцій проти Росії у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не є ефективною політикою.

Про це заявив у вівторок президент Франції Еммануель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У тому, що стосується Росії, посилення санкцій у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не є ефективною політикою", - сказав Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС.

Він зазначив, що санкційна політика щодо РФ дійсно має межі, які перетнути неможливо. "Що ж далі? Збройний конфлікт? Розрив відносин", - поставив запитання президент Франції.

За словами Макрона, саме тому важливо, щоб глава європейської дипломатії Жозеп Боррель до червневого саміту ЄС підготував доповідь якраз про те, які варіанти політики стосовно Росії можливі.

Читайте також: Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг

Президент Франції погодився з журналістом, який припустив, що можливості для нових санкцій проти РФ закінчуються.

Макрон зазначив, що схожа ситуація - із Білоруссю. Він назвав правильним рішення ЄС запроваджувати санкції проти Мінська, але закликав подумати і про те, як іще можна було б вирішувати проблеми.

Читайте також: Євросоюз ще на рік продовжив санкції за кібератаки з боку хакерів з Росії, Китаю та КНДР

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Усиление санкций против России в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает, - Макрон - Цензор.НЕТ 6139
  • Пауло 24
    да уж....кончилась европа и их ценности
  • Mganga Zambezi
    Ну почему же на исходе. отключение от SWIFT. нефтегазовое эмбарго - полный отказ Запада от приобретения газа и нефти у мокшанского мордора. полный запрет на вьезд граждан РФ в страны Запада. Запрет на продажу московии каких-либо современных технологий. арест триллиона, украиденного кремлевской ОПГ у собственного народа. Сворачивание бизнеса Западных стран в РФ....... Альо , Макрон! Еще примеры действий надо, или эти рассмотришь?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини