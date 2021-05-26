Інформація "Бігус.Інфо" про обмін Севастопольського морського заводу на "трубопровід Медведчука" є брехнею, - ексдиректор Картошкін

Колишній генеральний директор Севастопольського морського заводу назвав маніпуляцією і брехнею інформацію, опубліковану в програмі "Бігус.Інфо" про нібито обмін підприємства на "трубопровід Медведчука". Він повідомив, що на момент нападу Росії на український Крим працював генеральним директором заводу і бачив події зсередини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Головний і незаперечний факт, який розбиває всю замовну брехню - окупаційна влада Севастополя націоналізувала "Севморзавод" за непокору окупаційній владі за те, що власник відмовився зареєструвати підприємство за російськими законами. Головний завод, 12 його дочірніх підприємств, землю, майно, обладнання. Згодом уряд країни-агресора забрав завод у Севастополі в "державну власність", - говорить колишній директор підприємства.

Він послався на так звану "Постанову уряду Севастополя про деякі питання націоналізації майна" від 28 лютого 2015 року, яка свідчить про конфіскацію підприємства окупаційною владою півострова. "Поки інші громадяни України потихеньку перереєстрували свої заводи, квартири та іншу власність за російськими законами і платять податки в бюджет агресора, ми вирішили боротися", - зазначив Костянтин Картошкін.

За словами колишнього гендиректора, йому вдалося з ризиком для себе вивезти документи заводу, підприємство було перереєстровано в Києві і через українські суди відстоює свої майнові права. Зокрема, 16 травня 2016 р Шевченківський суд столиці прийняв рішення в заочному процесі, згідно з яким майновий комплекс підприємства в Криму належить українській юридичній особі публічному акціонерному товариству "Севастопольський морський завод", яке міститься в Києві.

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"Ми твердо маємо намір притягнути Росію до міжнародно-правової відповідальності", - повідомив ексдиректор. "Твердження в програмі "Бігус Інфо" не тільки ганьблять гідність законного власника "Севморзаводу", а й менеджменту і зачіпають особисто мою гідність. Ми кинули виклик окупантам, а не домовлялися з ними. Вимагаю вибачень від авторів програми. В іншому випадку не виключаю, що особисто подам до суду, тому що правда на моєму боці, а не на боці брехунів, які зробили на чиєсь замовлення тенденційний матеріал, який нехтує елементарними журналістськими стандартами і правилами людської моралі", - зазначив колишній керівник "Севморзаводу".

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Ще у 2018 році уряд РФ зізнався, що вони "віджали" у Петра Порошенка завод в окупованому Криму. Окупаційна влада Севастополя в лютому 2015 ухвалила рішення про так звану "націоналізацію" Севастопольського морського заводу.