Німеччина продовжить переговори зі США щодо "Північного потоку-2", - Меркель
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Німеччина продовжить обговорювати зі США добудову і запуск газопроводу "Північний потік-2". Берлін завжди виступав проти екстериторіальних санкцій.
Про це заявила журналістам канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Безумовно, будуть подальші обговорення і переговори зі США щодо" Північного потоку-2 ", заявила Меркель.
За її словами, Берлін завжди виступав проти введення екстериторіальних санкцій.
Зазначимо, напередодні очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив зі співголовою німецької партії "Союз90/Зелені" Робертом Габеком протидію будівництву "Північного потоку-2". На думку міністра, завершення російського газопроводу несе загрозу не тільки Україні, а й усьому Євросоюзу.
Нагадаємо, минулого тижня США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2".