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Ринок землі запрацює з 1 липня, - Шмигаль

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Ринок землі запрацює з 1 липня, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру аграрної політики Романові Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для запуску ринку землі з 1 липня.

Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 липня в Україні почне працювати повноцінний ринок землі. Сьогодні за участю Міністерства аграрної політики, Мінрегіону, Мін'юсту, комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, представників Офісу президента провів підготовчу нараду з цього питання. Доручив міністру аграрної політики Романові Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації цієї надважливої ​​для кожного українця реформи", - написав Шмигаль.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    А референдум нет желания провести?
    Вопрос спорный, как ни крути.
    Ах да, это такая мелочь, что и говорить не о чем.
    То ли дело, легализация наркоты: это галактический масштаб!
  • Игорь Монахов
    Идиоты !! Нет ни кадастра, ни земельного банка, ни референдума, та и никто никуя не знает как это будет проходить и т.д. и т.п. и типа мы все порешали и без этих мелочей и вас быдла - и рынок земли уже заработает !!! ... Да это *** грабеж по средь белого дня !!! Не ну не ТВАРИ !!
  • 5 копійок
    Наголосували? Тепер їж те. Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1108 Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3295
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