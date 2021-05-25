Ринок землі запрацює з 1 липня, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру аграрної політики Романові Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для запуску ринку землі з 1 липня.

Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 липня в Україні почне працювати повноцінний ринок землі. Сьогодні за участю Міністерства аграрної політики, Мінрегіону, Мін'юсту, комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, представників Офісу президента провів підготовчу нараду з цього питання. Доручив міністру аграрної політики Романові Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації цієї надважливої ​​для кожного українця реформи", - написав Шмигаль.

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