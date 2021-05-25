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Влада Білорусі утримує в заручниках чоловіка сестри журналістки Малиновської, вимагаючи, щоб вона повернулася в країну з України

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Влада Білорусі утримує в заручниках чоловіка сестри журналістки Малиновської, вимагаючи, щоб вона повернулася в країну з України
Ведуча телеканалу "Белсат" Аріна Малиновська виїхала з Білорусі 3 дні тому після того, як до неї додому прийшли силовики. Невдовзі затримали чоловіка її сестри. Слідчий зателефонував журналістці і сказав, що, якщо вона не повернеться в країну, затримати також можуть її бабусю і дідуся.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Медуза".

Малиновська взяла інтерв'ю у колишніх білоруських правоохоронців, які відмовилися затримувати протестувальників у серпні минулого року і були звільнені зі служби. Після виходу програми декількох її співрозмовників заарештували. Увечері 21 травня прийшли додому до самої Аріни.

"До мене додому почали стукати, дзвонити. Я відразу зрозуміла, що це не просто сусіди, занадто напористі були стуки, сильні. Відключили електрику. Кричали: "Відкривай!". Двері я не відкрила, бо я не знала напевно, чи знають вони, що я там є, а виходити - собі дорожче. Пішли по сусідах. Після цього вночі я виїхала з країни. Зараз я перебуваю в Україні", - розповіла Малиновська.

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Вчора журналістці подзвонив чоловік її сестри і розповів, що його затримали і помістили в ізолятор на Окрестіна.

"Так і так, мене затримали і кажуть, що, поки ти не приїдеш, я буду тут сидіти". Також вони направляються за бабусею і дідусем - це слідчий вже взяв трубку", - говорить Малиновська.

Зараз у журналістки немає зв'язку з бабусею і дідусем. Чоловік сестри дзвонив їй ще раз і говорив, що слідчі вимагають від нього сказати, коли Малиновська повернеться в країну.

"Як я зрозумів, мене не відпустять доти, доки ти щось виразне не скажеш з приводу приїзду", - сказав він. А коли Малиновська підкреслила, що не збирається повертатися в Білорусь, відповів: "Ну що тоді? Ну тоді, напевно, у мене до тебе питань немає".

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Топ коментарі

  • Пауло 24
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  • Яр Холодний
    І чим режим Лукашенка відрізняється від ЕТА, "Червоних бригад", ХАМАС, Аль-Кайди чи Талібану?...
  • Alex Firman
    У меня как у искреннего порохобота и до глубины позвоночника "циничного бандеру" возник вопрос к любителям Зеленого говна.

    - Чем руские свино-гондоны отличаются от белоруских свино-гондонов, а также любителей ***** и рускаво мира и сторонников ОПЗЖ вместе со скотом Мертвечуком Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 1636
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