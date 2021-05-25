Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона

Журналіст проєкту "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач стверджує, що після пресконференції президента Володимира Зеленського охорона глави держави почала стеження за їхньою знімальною групою.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Після пресконференції президента Зеленського спостерігаю посилену увагу до нашої знімальної групи з боку охорони президента або простими словами стеження", - написав Ткач.

Журналіст припустив, що охорона президента отримала завдання контролювати місцезнаходження знімальної групи.

"Задача - контролювати наше місцезнаходження аби ми не зняли ще більше відповідей на питання: ким за два роки президентства став Зеленський - ворогом чи частиною олігархічної системи", - пояснив Ткач.

"Шановне УДО (Управління державної охорони. - Ред.), я сьогодні виглядаю ось так. Куртка синя. Кросівки білі. Не переплутайте. Машину ви знаєте. А керівник УДО на пресконференції президента в момент коли я ставив запитання його начальнику стосовно таємних зустрічей влади з олігархами виглядав ось так. Гарного вечора. Президент поїхав з ОП о 18:30", - додав Ткач.