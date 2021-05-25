Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Після пресконференції президента Зеленського спостерігаю посилену увагу до нашої знімальної групи з боку охорони президента або простими словами стеження", - написав Ткач.
Журналіст припустив, що охорона президента отримала завдання контролювати місцезнаходження знімальної групи.
"Задача - контролювати наше місцезнаходження аби ми не зняли ще більше відповідей на питання: ким за два роки президентства став Зеленський - ворогом чи частиною олігархічної системи", - пояснив Ткач.
"Шановне УДО (Управління державної охорони. - Ред.), я сьогодні виглядаю ось так. Куртка синя. Кросівки білі. Не переплутайте. Машину ви знаєте. А керівник УДО на пресконференції президента в момент коли я ставив запитання його начальнику стосовно таємних зустрічей влади з олігархами виглядав ось так. Гарного вечора. Президент поїхав з ОП о 18:30", - додав Ткач.