Українські ТЕС вдвічі скоротили викиди забруднюючих речовин і поки що не перевищують вимоги ЄС, – голова ВЕА

Українські ТЕС знизили на 50% викиди забруднюючих речовин. Це удвічі нижче гранично допустимих норм, які зафіксовані в Національному плані скорочення викидів (НПСВ) та погоджені Європою.

Про це повідомив Іван Плачков, голова ВЄА, спираючись на звіт Інституту вугільних технологій НАНУ, передає Цензор.НЕТ.

Експерт додав, що до цього призвів комплекс причин: зміна енергобалансу та зростання частки ВДЄ, зменшення обсягів споживання, зниження генерації ТЕС та ТЕЦ у порівнянні з 2012 р. на 43%, втрата частини ТЕС під час війни на Сході, власні інвестицій ТЕС в будівництво та реконструкцію фільтрів.

Плачков зазначив, що те, що Україна поки що не перевищує зафіксовані в НПСВ граничні викиди, це питання часу. Однак, деякі країни не такі ж успішні в скорочені викидів, як то очікують від України.

"Українські ТЕС викидають значно більше, особливо якщо порівнювати з Європою, яка вже 30 років йде шляхом скорочення викидів від своїх ТЕС інвестуючи мільярди євро державної допомоги та коштів платників податків в очисні споруди. І як бачимо з дослідження - ніяк не досягне бажаного рівня. Наприклад, Німеччина та Польша лідує по викидам оксиду азоту. З 1990 -2017 р. вони домоглися зменшення лише на 50% та 45% відповідно. Для того, щоб знизити викиду пилу Польша витратила 18 років, Німеччина – 7 років. При цьому в екологічну модернізацію ТЕС цих країн інвестовано державної допомоги 19 млрд євро від Німеччини та 11 млрд євро від Польщі. Але на це ніхто не звертає уваги, бо Україна в дослідженні перша по викидам пилу. І зменшити їх від України вимагають за 5 років. Вимагають вже давно і держава обіцяла це у 2017 році передбачити за який кошт. Жодної гривні не було інвестовано в вугільну генерацію і перспектив поки що жодних. Були лише зобов’язання та обіцянки", - пояснив голова ВЕА.

Енергетик погоджується з авторами дослідження, що після приєднання України до Договору про енергетичне співтовариство в 2011 році, жодна ТЕС не відповідає вимогам Директиви ЄС з викидів. І вважає, що Україна надто довго, цілих 6 років, розробляла та погоджувала з ЄС Національний план скорочення викидів.

"НПСВ погодили лише в 2017 році, пообіцявши розробити та погодити механізм його реалізаціі. І лише в 2020 році, коли НПСВ вже мав як 2 роки виконуватися, всі дійшли висновку, що це варто зробити ось уже бо, як то кажуть, буде горе, НПСВ, по-сути, і є тим перехідним документом, виконавши який ми маємо прийти до європейських норм. Однак, через пару років, якщо Україна не піде шляхом Європи і не виконає обіцянку розробити механізм зниження викидів від теплової генерації, то ми або втратимо енергонезалежність, або знову будемо потрапляти в антирейтинги брудних країн," - резюмував експерт.