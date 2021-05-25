Протасевич - перший журналіст в історії, якого перехопили винищувачем, - Биков
Про це пише у фейсбуці російський літератор і публіцист Дмитро Биков, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Роман Протасевич став першим в історії журналістом, для захоплення якого в повітря підняли винищувач.
"Винищувач, випущений для перехоплення мирного цивільного рейсу в небі Європи, - це особливий випадок. Це геніальний хід Господа, бо Лукашенко отримає в майбутньому саме таку назву. Він винищувач Білорусі, що утримує в заручниках десять мільйонів осіб", - вважає Биков.
Публіцист робить з історії із захопленням Протасевича 5 висновків, що стосуються долі Білорусі та Росії.
- диктатори смертельно бояться соцмереж і готові чинити розправу над активістами мережевого протесту за всяку ціну;
- Росія підтримуватиме будь-які дії будь-яких диктаторів проти народів, які їм дісталися;
- ніякий компроміс між Лукашенком і населенням Білорусі неможливий;
- Росії слід приготуватися до білоруського режиму диктатури;
- будь-які журналісти, політологи і пропагандисти в усьому світі, які схвалюють дії Лукашенка або відверто милуються ними, мають бути викреслені з будь-яких професійних співтовариств і бойкотовані.
"А говорити, що для порятунку Протасевича нічого не можна зробити - соромно. Не можна робити зовсім інші речі - наприклад літати над Білоруссю, торгувати з нею або пускати Лукашенка в гості, поки він перебуває при владі. Все можна зробити, якщо захотіти", - додав Биков.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС.