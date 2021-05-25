Протасевич - перший журналіст в історії, якого перехопили винищувачем, - Биков

Росії слід приготуватися до "білоруського режиму диктатури". Російське керівництво готове перетинати всі червоні лінії, аби залишитися при владі.

Про це пише у фейсбуці російський літератор і публіцист Дмитро Биков, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Роман Протасевич став першим в історії журналістом, для захоплення якого в повітря підняли винищувач.

"Винищувач, випущений для перехоплення мирного цивільного рейсу в небі Європи, - це особливий випадок. Це геніальний хід Господа, бо Лукашенко отримає в майбутньому саме таку назву. Він винищувач Білорусі, що утримує в заручниках десять мільйонів осіб", - вважає Биков.

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Публіцист робить з історії із захопленням Протасевича 5 висновків, що стосуються долі Білорусі та Росії.

диктатори смертельно бояться соцмереж і готові чинити розправу над активістами мережевого протесту за всяку ціну; Росія підтримуватиме будь-які дії будь-яких диктаторів проти народів, які їм дісталися; ніякий компроміс між Лукашенком і населенням Білорусі неможливий; Росії слід приготуватися до білоруського режиму диктатури; будь-які журналісти, політологи і пропагандисти в усьому світі, які схвалюють дії Лукашенка або відверто милуються ними, мають бути викреслені з будь-яких професійних співтовариств і бойкотовані.

"А говорити, що для порятунку Протасевича нічого не можна зробити - соромно. Не можна робити зовсім інші речі - наприклад літати над Білоруссю, торгувати з нею або пускати Лукашенка в гості, поки він перебуває при владі. Все можна зробити, якщо захотіти", - додав Биков.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС.



