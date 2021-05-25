Байден планує обговорити з Путіним Україну і Білорусь, - Білий дім

Президент США Джо Байден розраховує обговорити на саміті з президентом Росії Володимиром Путіним проблеми, пов'язані з Україною, Білоруссю і тему стратегічної стабільності.

Про це повідомила у вівторок на брифінгу представниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що вони приділять багато часу стратегічній стабільності", - сказала вона.

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"Президент США також порушить тему України, підкресливши підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, він також планує обговорити Білорусь і передати нашу сильну стурбованість подіями там", - додала Псакі.

Раніше Білий дім і Кремль підтвердили, що перша офіційна зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві 16 червня цього року.