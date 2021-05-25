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Миколаївський авіаремонтний завод передав ЗСУ відремонтований бомбардувальник Су-24. ФОТО

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Державне підприємство "Миколаївський авіаремонтний завод" НАРП "передало в Збройні сили України відремонтований бомбардувальник Су-24.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Миколаївський авіаремонтний завод передав ЗСУ відремонтований бомбардувальник Су-24 01

"Під час виконання робіт були повністю замінені пошкоджені агрегати планера літака", - сказано в повідомленні.

Відремонтований Су-24 пройшов необхідні випробувальні польоти і був переданий у підрозділ Повітряних сил ЗСУ.

Су-24 - всепогодний надзвуковий фронтовий бомбардувальник зі змінною стріловидністю крила. Основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Вячеслав Галушка
    Молодцы!
  • Вячеслав Галушка
    Абсолютно неважно, лишь бы ремонтировали, а не разбирали.
  • vitaliymkua
    От я і питаю, до чого тут твій дешевий базар?
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