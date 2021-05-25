Законопроєкт Зеленського "Про основи національного спротиву" суперечить регламенту парламенту, - депутат "Голосу" Шараскін

Багато пунктів у законопроєкті президента повторюють положення, що регулюють питання територіальної оборони. Зеленський мав подати законопроєкт як альтернативний до законопроєкту про територіальну оборону, а не окремо.

Про це пише у фейсбуці народний депутат партії "Голос" Андрій Шараскін, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні Володимир Зеленський подав до ВР проєкт Закону України "Про основи національного спротиву" ( номер 5557 ). Закон, в свою чергу, в багатьох пунктах повторює положення, що регулюють питання територіальної оборони. Нагадую, що проект Закону України "Про територіальну оборону України" ( номер 4504 ), поданий мною у співавторстві з низкою народних обранців та профільних фахівців, був зареєстрований ще 16 грудня 2020 року!" - написав він.

Нардеп підкреслив, що законопроєкт Зеленського, згідно з регламентом парламенту, мав бути зареєстрований упродовж 14 днів після реєстрації законопроєкту про територіальну оборону як альтернативний. Але цього не сталося: проєкт Зеленського подано тільки зараз, згадок про законопроєкт про тероборону в ньому немає.

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"Водночас жодних кроків задля розгляду законопроекту профільний Комітет, очолюваний представником президентської фракції, за увесь час не здійснював протягом майже півроку!" - добавил Шараскин.

"З таким же успіхом, можна прийняти законопроект, назвати його - Закон України "Про Основний Закон" і зробити паралельну Конституцію України. Саме тому парламентські процедури є чітко регламентовані і їх потрібно дотримуватися задля убезпечення країни від нормативного колапсу", - зазначив Шараскін.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент Зеленський подав у Раду законопроекти "Про основи національного спротиву" і про збільшення чисельності ЗСУ.