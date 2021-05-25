Головні новини 25 травня: Зеленський хоче збільшити чисельність ЗСУ, від завтра між Україною і Білоруссю не літають літаки

Зеленський пропонує збільшити чисельність ЗСУ, в Білорусі побили Протасевича, а його дівчину змусили на камеру зізнатися "у злочинах", Байден і Путін домовилися про зустріч - головні новини України та світу 25 травня.

Законопроєкти Зеленського про оборону

Президент України вніс до Ради законопроєкти "Про основи національного спротиву", і "Про чисельність Збройних Сил України". Він пропонує "затвердити чисельність Збройних сил України в кількості, яка не перевищує 261 000 осіб, зокрема 215 000 військовослужбовців". Згідно з чинним законодавством, у ЗСУ 250 000 осіб, зокрема 204 000 військовослужбовців.

Протасевича побили у в'язниці

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, заради затримання якого в повітря підняли винищувач і посадили цивільний борт. На відео Протасевич заявляє, що з ним все в порядку і що він співпрацює зі слідством. При цьому на обличчі журналіста видно сліди побиття (і на це звернуло увагу МЗС Польщі). Батько Протасевича припустив, що у журналіста зламаний ніс. А мати - розповіла про погрози і прослуховування через діяльність сина.

Тим часом пролукашенківський телеграм-канал опублікував відео, на якому дівчина Протасевича Софія Сапега зізнається, що нібито є редактором каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисті дані силовиків.

Сьогодні - останній день авіасполучення між Україною і Білоруссю

В 00:00 Україна припинить авіасполучення з Білоруссю, - повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Українці, що опинилися в Білорусі, зможуть повернутися додому наземним транспортом. Мінськ через припинення авіасполучення направив Києву ноту протесту. У МЗС України відповіли, що політика Лукашенка стала небезпечною для всього світу.

Макрон не хоче більше санкцій проти Росії

"У тому, що стосується Росії, посилення санкцій у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не є ефективною політикою", - сказав Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС. Він сподівається, що глава європейської дипломатії Боррель підготує доповідь про те, які варіанти політики щодо Росії ще можливі.

Байден і Путін домовилися про зустріч

Президенти США і Росії планують зустрітися в Женеві 16 червня. На порядку денному переговорів – зокрема теми України і Білорусі, повідомили в Білому домі.

Справу депутата-кнопкодава вперше направлено до суду

Депутат "Довіри" Поляк може заплатити штраф у сумі від 51 000 грн до 85 000 дол за те, що в лютому тричі проголосував на підтримку поправок замість відсутнього колеги. Це перший випадок в історії України, коли справа про кнопкодавство дійшла до суду.

Замість "Ополченочки" в Севастополі ледь не показали фільм про героїв АТО

Фільм повинні були показати під час фестивалю "Золотий витязь", організованого окупантами. Але коли кіно запустили, виявилося, що його підмінили: замість стрічки, яка прославляє бойовиків терористичної організації "ЛНР", на екрані з'явився фільм про героїв АТО. Показ зупинили.