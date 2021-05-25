Дівчину Протасевича Сапегу відправили на 2 місяці в СІЗО КДБ

Софію Сапегу, затриману в Мінську разом зі співзасновником телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем після примусової посадки літака Ryanair, заарештували на два місяці.

Про це повідомив її адвокат Олександр Філанович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бі-бі-сі".

"Сьогодні був допит Софії. Їй пред'явлено підозру у вчиненні кримінально-караного діяння. Обрано запобіжний захід - утримання під вартою на строк два місяці", - розповів він.

За його словами, зараз Сапега перебуває в СІЗО КДБ у Мінську. Стан Софії нормальний, сказав Філанович. Він сподівається, що в середу йому вдасться її відвідати.

"Слідство веде Головне слідче управління Слідчого комітету Республіки Білорусь. Їй надано і буде надаватися належна юридична допомога", - сказав адвокат, зазначивши, що з нього взято підписку про нерозголошення.

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У чому саме підозрюють Сапегу, Філанович через підписку про нерозголошення відповісти не зміг. Документів, що стосуються подробиць та обставин затримання дівчини Протасевича, адвокат поки не бачив.

"Цілком можливо, що є кілька кримінальних справ. Сьогодні, 25 травня, я вступив в одну справу, яку веде ГСУ, де і дав підписку про нерозголошення таємниці слідства. Але матеріали, що стосуються затримання Софії, швидше за все, перебувають в іншій кримінальній справі, яка розслідується управлінням Слідчого комітету по місту Мінську і про який мені поки нічого невідомо", - сказав він.

На показаному в ефірі державного телеканалу СТВ відео Сапега каже, що є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисті дані силовиків. Цей канал зарахований у Білорусі до екстремістських.