Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном

Збройні сили Азербайджану обстріляли позиції вірменської армії на кордоні. Міноборони Вірменії заявляє про загибель військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що інцидент стався на одній зі спірних ділянок на вірмено-азербайджанському кордоні. У заяві міністерства йдеться, що азербайджанські війська відкрили вогонь по підрозділу вірменської армії, дислокованому в Гегаркунікській області, внаслідок чого загинув вірменський військовослужбовець. Вірменські військові відкрили вогонь у відповідь.

Речник генеральної прокуратури Вірменії Гор Абраамян заявив, що перш ніж відкрити вогонь група азербайджанських солдатів підійшла до вірменських військовослужбовців, які патрулювали прикордонний пункт та вимагала, щоб вони залишили його.

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Влада Азербайджану спростовує повідомлення про стрілянину, заявивши, що вірменський військовослужбовець загинув унаслідок аварії. Міністерство оборони країни заявило, що вірменські сили самі намагалися перетнути кордон та були зупинені азербайджанською стороною.