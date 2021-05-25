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Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном

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Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном
Збройні сили Азербайджану обстріляли позиції вірменської армії на кордоні. Міноборони Вірменії заявляє про загибель військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що інцидент стався на одній зі спірних ділянок на вірмено-азербайджанському кордоні. У заяві міністерства йдеться, що азербайджанські війська відкрили вогонь по підрозділу вірменської армії, дислокованому в Гегаркунікській області, внаслідок чого загинув вірменський військовослужбовець. Вірменські військові відкрили вогонь у відповідь.

Речник генеральної прокуратури Вірменії Гор Абраамян заявив, що перш ніж відкрити вогонь група азербайджанських солдатів підійшла до вірменських військовослужбовців, які патрулювали прикордонний пункт та вимагала, щоб вони залишили його.

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Влада Азербайджану спростовує повідомлення про стрілянину, заявивши, що вірменський військовослужбовець загинув унаслідок аварії. Міністерство оборони країни заявило, що вірменські сили самі намагалися перетнути кордон та були зупинені азербайджанською стороною.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    ну что, Ара!.. помогло тебе твоё ОДКБ?!

    Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 165
  • Александр b9c4d8fd
    пох как-то
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Закипает скорее всего. Или тлеет. Но явно не утихнет---продолжение будет. Там есть кому спичку кинуть---умеют.
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