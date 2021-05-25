Білорусь закриває посольство в Канаді

Посольство Білорусі в Канаді припинить роботу з 1 вересня. У Мінську це пояснюють низьким рівнем товарообігу між країнами.

Повідомлення про закриття опубліковано на сайті посольства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Посольство припинить свою роботу з 1 вересня 2021 р. Громадяни Білорусі, які проживають у Канаді, після закриття Посольства зможуть звертатися за вчиненням консульських дій у Генеральне консульство Республіки Білорусь у м.Нью-Йорку, США", - сказано в повідомленні.

Громадян Білорусі переведуть на консульський облік в Генконсульство в Нью-Йорку.

Читайте також: Білорусь висилає з країни майже все посольство Латвії через інцидент з державним прапором - Латвія відповіла симетрично

На початку квітня в Олександра Лукашенка відбулася нарада, присвячена "оптимізації мережі дипломатичних місій".

"Щонайменше в декількох країнах світу ми закриємо наші посольства - там, де ми бачимо, що впродовж тривалого періоду їхня робота не приносить потрібної зовнішньоекономічної віддачі", - заявив за підсумками наради міністр закордонних справ Володимир Макей.