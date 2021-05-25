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США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі

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США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі
США готують заходи реагування на дії режиму Олександра Лукашенка через примусову посадку в Мінську літака компанії Ryanair. Розглянуті варіанти включають можливість введення санкцій.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Президент США Джо Байден доручив своїй команді підготувати варіанти ефективних дій, включаючи санкції, в тісній координації з європейськими союзниками і міжнародними організаціями, щоб притягнути до відповідальності режим Олександра Лукашенка, сказала Псакі.

Вона нагадала, що вчора розмовляла з помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Він, за її словами, у розмові з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим "твердо виклав стурбованість" Вашингтона діями Мінська.

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    Бацке покуй, его прокормит Куйло ... Делайте санкции кремлю и убьете 2-х зайцев сразу !! ..ой, я забыл - вы же дали заднюю по кацапам и их санкциям и у вас опять увцапо-перезагрузка..... фраера вы сраные !!!
  • Прощай немытая раССея
    США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 5305
  • Vedana
    Ще одна з провалами в пам*яті ...

    Вчора тріщала, що білий дім поки не вводитиме санкцій, бо треба провести прозоре розслідування і побачити ...

    Тримають всіх за дурників. Думають, що ніхто не пам*ятає, що вони морозили.
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