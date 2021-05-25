США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі

США готують заходи реагування на дії режиму Олександра Лукашенка через примусову посадку в Мінську літака компанії Ryanair. Розглянуті варіанти включають можливість введення санкцій.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Президент США Джо Байден доручив своїй команді підготувати варіанти ефективних дій, включаючи санкції, в тісній координації з європейськими союзниками і міжнародними організаціями, щоб притягнути до відповідальності режим Олександра Лукашенка, сказала Псакі.

Вона нагадала, що вчора розмовляла з помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Він, за її словами, у розмові з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим "твердо виклав стурбованість" Вашингтона діями Мінська.

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