США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі
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США готують заходи реагування на дії режиму Олександра Лукашенка через примусову посадку в Мінську літака компанії Ryanair. Розглянуті варіанти включають можливість введення санкцій.
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Президент США Джо Байден доручив своїй команді підготувати варіанти ефективних дій, включаючи санкції, в тісній координації з європейськими союзниками і міжнародними організаціями, щоб притягнути до відповідальності режим Олександра Лукашенка, сказала Псакі.
Вона нагадала, що вчора розмовляла з помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Він, за її словами, у розмові з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим "твердо виклав стурбованість" Вашингтона діями Мінська.