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Від інсульту помер 81-річний британець, якого одним із перших прищепили від COVID-19

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Від інсульту помер 81-річний британець, якого одним із перших прищепили від COVID-19
У Великій Британії помер 81-річний Білл Вільям Шекспір, якого другим вакцинували проти коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Подруга Шекспіра Джейн Іннес, яка є радником в університетській лікарні Ковентрі, повідомила, що він помер від хвороби, не пов'язаної з коронавірусом - у нього стався інсульт.

"Білл був дуже вдячний за те, що йому запропонували стати одним із перших у ​​світі, кому дали вакцину. Він часто говорив про це з людьми й завжди закликав усіх отримувати вакцину, якщо є змога", - розповіла дружина Білла.

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Першою людиною, якій у грудні 2020 року зробили щеплення проти COVID-19 у межах програми масової вакцинації у Великій Британії, стала 90-річна Маргарет Кінан.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Очень странная смерть в 81 год. Ведь он был так молод...
  • Женя-Женя
    какая-то манипулятивная новость. Что ею хотели сказать редакторы?
  • Vedana
    Та, звичайно, що не пов*язано.
    Ізраїль-"гордий переможець" ковіду мовчить, хоча є інфа про велику к-ть міокардитів після "чарівного" пфайзера. І в інших країнах.
    Тепер і Штати схаменулися. + там, здається, ще й від J&J.
    Міокардити, інсульти, підвищення тиску, реанімація, зупинка серця і смерть ... Хтось у комі опиняється ... Люди пишуть в коментах про себе, своїх рідних і друзів. Поширили в Квебеку - і тут почали люди відписувати про те саме.
    Не бачила, щоб ЦН подавав, але жінки по світу підняли хвилю в соцмережах про порушення менструального циклу після =універсальної= протиковідної вакцинки. Навіть у тих, у кого вже менопауза кілька років, пішли місячні.
    І тоді уроди-"експерти", які гірше останньої шлюхотні, обслуговують "борців", мусили повилазити і проквакати, що це все - нормально, нема нічого небезпечного і т.д. Але люди питають: а чому цих побічних ефектів не перераховано на їхніх прикоцаних папірчиках ?
    Тут і в Штатах обколюють дітей з 12-ти років. У нас від школи =походи= організовують. Дозвіл батьків не потрібен. Притомні батьки в шоці: як така дитина може підписати папір, що вона усвідомлює всі ризики ? А якщо потім дитина стане інвалідом після вакцинки, за яку виробники жодної відповідальності не несуть, хто доглядатиме ту дитину ?
    Бітьки дуже переживають, що дитину можуть віднести, не повідомивши їх + про тиск, який чинитимуть вчителі і однокласники.
    "Свобода вибору".
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