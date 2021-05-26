Від інсульту помер 81-річний британець, якого одним із перших прищепили від COVID-19

У Великій Британії помер 81-річний Білл Вільям Шекспір, якого другим вакцинували проти коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Подруга Шекспіра Джейн Іннес, яка є радником в університетській лікарні Ковентрі, повідомила, що він помер від хвороби, не пов'язаної з коронавірусом - у нього стався інсульт.

"Білл був дуже вдячний за те, що йому запропонували стати одним із перших у ​​світі, кому дали вакцину. Він часто говорив про це з людьми й завжди закликав усіх отримувати вакцину, якщо є змога", - розповіла дружина Білла.

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Першою людиною, якій у грудні 2020 року зробили щеплення проти COVID-19 у межах програми масової вакцинації у Великій Британії, стала 90-річна Маргарет Кінан.