Суд продовжив на 2 місяці арешт підозрюваному в держзраді ексспівробітнику МВС України в Криму Федоряну

Голосіївський районний суд у Києві у вівторок, 25 травня, вирішив продовжити арешт підозрюваному в держзраді колишньому заступнику начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколі Федоряну до 23 липня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Також суд призначив Федоряну заставу в розмірі 21 мільйон 338 тисяч гривень.

Раніше в прокуратурі АРК і Севастополя повідомляли, що направили обвинувальний висновок щодо громадянина України, який "сприяв незаконному переслідуванню кримчан".

"До суду направлено обвинувальний висновок щодо громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям під час проведення численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах "Хізб-ут-Тахрір", за ч. 1 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років", – йшлося у повідомленні.

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У відомстві не назвали ім'я та прізвище обвинуваченого, але згідно з опублікованою раніше інформацією, йдеться про колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколу Федоряна.

Нагадуємо, пресслужба Прокуратури АРК і Севастополя повідомила, що 7 листопада на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в анексований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у "допомозі російським правоохоронцям під час проведення обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб-ут-Тахрір".

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Пізніше стало відомо, що затриманий - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.

9 листопада суд взяв чоловіка під варту.