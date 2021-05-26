"Індійський" штам коронавірусу офіційно виявлено в 53 країнах, - ВООЗ

Кількість країн і територій, де офіційно виявлено варіант COVID-19, який вперше був виявлений в Індії і отримав у народі назву "індійський", досягла 53.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Організація зазначає, що, за неофіційними даними, варіант коронавірусу B. 1.617 є ще в семи країнах. Якщо дані підтвердяться, то кількість територій, у яких виявлено ці штами, досягне 60.

Серед країн, у яких протягом тижня були зареєстровані випадки зараження "індійським" варіантом коронавірусу - Бразилія, Алжир, Кенія, Гана і Кюрасао.

Варіант коронавірусу B. 1.617 був уперше виявлений в Індії.

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Вчені вважають, що він заразніший за інші і більш стійкий до антитіл. ВООЗ не називає цей варіант "індійським". На цій підставі Мінзв'язку Індії вимагає від соціальних мереж видалити всі згадки індійського варіанта, посилання і натяки на нього.

На тлі спалаху коронавірусу в Індії глава МЗС країни Субрам Джайшанкар прибув до США. Однією з головних тем візиту називається надання Індії невідкладної допомоги в боротьбі з COVID-19.