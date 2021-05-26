"У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це в процесі", - цитує відповідь Байдена на питання про можливі санкції стосовно Білорусі видання The Hill.
"Я не хочу спекулювати на цю тему, поки ми не завершимо", - зазначив він.
Раніше Байден назвав "прямою образою міжнародних норм" ситуацію з літаком Ryanair у Білорусі і повідомив, що доручив розробити заходи притягнення до відповідальності винних.
"Я приєднуюся до численних закликів провести міжнародне розслідування, щоб встановити всі обставини цієї справи. Я вітаю новини про те, що Європейський Союз закликав до цілеспрямованих економічних санкцій та інших заходів і попросив мою команду розробити відповідні варіанти притягнення винних до відповідальності в тісній координації з Європейським Союзом, іншими союзниками і партнерами, а також міжнародними організаціями", - цитує Білий дім заяву Байдена.
Він зазначив, що вимушена посадка комерційного рейсу Ryanair і подальше затримання засновника Telegram-каналу NEXTA, визнаного в Білорусі екстремістським, Романа Протасевича є "прямою образою міжнародних норм".
"Сполучені Штати приєднуються до країн у всьому світі в закликах до його звільнення, а також до звільнення сотень політичних в'язнів, які несправедливо утримуються під вартою режимом Лукашенка", - заявив президент США.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.