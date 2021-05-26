"У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі

Президент США Джо Байден повідомив журналістам, що питання про розробку санкцій щодо влади Білорусі через інцидент з Ryanair перебуває в процесі розгляду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це в процесі", - цитує відповідь Байдена на питання про можливі санкції стосовно Білорусі видання The Hill.

"Я не хочу спекулювати на цю тему, поки ми не завершимо", - зазначив він.

Раніше Байден назвав "прямою образою міжнародних норм" ситуацію з літаком Ryanair у Білорусі і повідомив, що доручив розробити заходи притягнення до відповідальності винних.

"Я приєднуюся до численних закликів провести міжнародне розслідування, щоб встановити всі обставини цієї справи. Я вітаю новини про те, що Європейський Союз закликав до цілеспрямованих економічних санкцій та інших заходів і попросив мою команду розробити відповідні варіанти притягнення винних до відповідальності в тісній координації з Європейським Союзом, іншими союзниками і партнерами, а також міжнародними організаціями", - цитує Білий дім заяву Байдена.

Він зазначив, що вимушена посадка комерційного рейсу Ryanair і подальше затримання засновника Telegram-каналу NEXTA, визнаного в Білорусі екстремістським, Романа Протасевича є "прямою образою міжнародних норм".

"Сполучені Штати приєднуються до країн у всьому світі в закликах до його звільнення, а також до звільнення сотень політичних в'язнів, які несправедливо утримуються під вартою режимом Лукашенка", - заявив президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.