Одеський суд взяв під варту психолога-логопеда, яка разом з чоловіком розбещувала малолітніх дітей "за солодощі"

В Одесі суд взяв під варту психолога-логопеда, яка підозрюється в причетності до сексуального насильства над малолітніми дітьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив Київський районний суд Одеси 25 травня.

Альтернатива у вигляді застави не передбачена.

Встановлено, що жінка, маючи педагогічну освіту, за місцем свого проживання займалася підготовкою дітей до школи. За версією слідства, під час проведення приватних занять у її чоловіка виник умисел - задоволення статевої пристрасті з малолітніми учнями.

"Так, жінка серед дітей, які відвідують уроки, визначала тих, стосовно яких можливо здійснювати кримінальні злочини, за допомогою психологічного впливу схиляти їх до участі в діях сексуального характеру і не допустити подальшого розголошення ними інформації про події, які відбуваються", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, з травня по липень 2020 року підозрюваний неодноразово здійснював стосовно чотирирічного хлопчика і трирічної дівчинки сексуальне насильство.

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Зі свого боку підозрювана просила дітей виконувати накази чоловіка, а за хорошу поведінку обіцяла солодощі.

У суді також зазначили, що стосовно другого підозрюваного (чоловіка логопеда) запобіжний захід сьогодні не обрано через його стан здоров'я. На засідання він не з'явився через погане самопочуття.

Деталі справи: у Біляївському районі Одеської області оголошено підозру подружжю, які здійснювали сексуальне насильство над малолітніми дітьми.

Підозрювані - 53-річна психолог-логопед та її 57-річний чоловік.

За скоєний злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ятнадцять років або довічно.