Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 25 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, неподалік населеного пункту Новомихайлівка ворог відкривав вогонь із протитанкових гармат та стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське окупанти здійснили обстріл із мінометів 82-мм калібру.

Біля Водяного збройні формування Російської Федерації тричі застосували в бік українських позицій автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У районі населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 російські найманці відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку позицій ЗСУ, біля селища Березове був помічений ворожий безпілотний літальний апарат типу "Мавік" з перетином лінії розмежування. Українські захисники зі стрілецької зброї збили БПЛА окупантів.

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Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає", - йдеться в повідомленні.







